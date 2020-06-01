Владимир Якушев: поправки в Конституцию будут способствовать развитию российской экономики

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Принятие изменений в Конституцию серьезно отразится на всех сферах жизни, в том числе на экономике. Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, общаясь с журналистами после голосования по поправкам в Основной закон страны в Тюмени 28 июня.

"Конституция - законодательный акт, который имеет высшую юридическую силу. Если поправки будут приняты, они впоследствии найдут развитие в федеральных законах и государственных программах. Это, естественно, станет началом серьезных процессов во всех сферах жизни, в том числе и в экономике", - отметил глава Минстроя.

Серьезное значение для российской экономики имеют поправки об уважении к человеку труда и о научно-технологическом развитии страны.

"Что касается научно-технологического прогресса, заработают госпрограммы, будет выделяться бюджетное финансирование, появятся конкретные объекты", - считает Владимир Якушев.

Поправка об уважении к человеку труда назрела, этот вопрос обсуждался на многих общественных площадках, напомнил министр.

"Важны инженеры, чиновники, топ-менеджеры. От них многое зависит, они принимают решения. Но по опыту реализации инвестиционных проектов, в том числе в Тюменской области, мы прекрасно знаем, что мало найти финансирование и построить красивый завод с прекрасным оборудованием. Без рабочего человека все это бессмысленно. Именно люди труда своими руками создают национальное богатство", - подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, глава Минстроя принял участие в голосовании по по поправкам в Конституцию на участке по месту жительства в Тюмени.

Евгений Бабенко