Виктор Рейн: поправки в Конституцию РФ соответствуют чаяниям россиян

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Вице-спикер регионального парламента Виктор Рейн проголосовал по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

"Я ответил на самый главный для себя вопрос: соответствуют ли эти поправки чаяниям россиян? Вне всякого сомнения, - отметил депутат. - Там – ответы на все вопросы, которые у нас возникают в последнее время с учетом того, что изменилось общество, а государство работает в новых условиях и с новыми вызовами".

Виктор Рейн уверен, что поправки в Конституцию РФ вносить необходимо, поскольку в них прописан социальный блок, институт укрепления семьи.

"Для меня важно, когда четко написано: кем представлена семья, как защищен человек труда, вопросы экологии и суверенитет страны. Нельзя, чтобы международное право было выше по статусу, чем наш основной закон. С удовольствием отметил поправку о вхождении в систему государственной власти органов местного самоуправления", - прокомментировал заместитель председателя Тюменской областной Думы.

Напомним, на голосование выносятся 206 поправок в Конституцию Российской Федерации. Поправки будут признаны одобренными, если за них проголосуют более 50 % россиян, принявших участие в референдуме.