  • 28 июня 202028.06.2020воскресенье
  • USD69,1284
    EUR77,5413
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер восточный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Виктор Рейн: поправки в Конституцию РФ соответствуют чаяниям россиян

Политика, 14:03 28 июня 2020

www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Вице-спикер регионального парламента Виктор Рейн проголосовал по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

"Я ответил на самый главный для себя вопрос: соответствуют ли эти поправки чаяниям россиян? Вне всякого сомнения, - отметил депутат. - Там – ответы на все вопросы, которые у нас возникают в последнее время с учетом того, что изменилось общество, а государство работает в новых условиях и с новыми вызовами".

Виктор Рейн уверен, что поправки в Конституцию РФ вносить необходимо, поскольку в них прописан социальный блок, институт укрепления семьи.

"Для меня важно, когда четко написано: кем представлена семья, как защищен человек труда, вопросы экологии и суверенитет страны. Нельзя, чтобы международное право было выше по статусу, чем наш основной закон. С удовольствием отметил поправку о вхождении в систему государственной власти органов местного самоуправления", - прокомментировал заместитель председателя Тюменской областной Думы.

Напомним, на голосование выносятся 206 поправок в Конституцию Российской Федерации. Поправки будут признаны одобренными, если за них проголосуют более 50 % россиян, принявших участие в референдуме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Виктор Рейн , голосование , Конституция , поправки в Конституцию РФ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 28.06.2020Виктор Рейн: поправки в Конституцию РФ соответствуют чаяниям россиян
13:26 28.06.2020Владимир Якушев: поправки в Конституцию будут способствовать развитию российской экономики
12:22 28.06.2020Тюменские наблюдатели не выявили нарушений при голосовании по поправкам в Конституцию РФ
12:17 28.06.2020Владимир Якушев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Тюмени