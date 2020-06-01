Фуат Сайфитдинов: поправки в Конституцию выверены временем

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Принятие поправок в главный документ нашей страны крайне своевременно, считает председатель комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов.

"Поправки назрели, они выверены временем. Сегодня наиболее важен социальный блок, который предлагается внести в главный документ нашей страны", - считает он.

Законодатель также отметил значимость фиксации в основном законе социальных гарантий, в том числе индексации пенсий и пособий, а также увеличение минимального размера оплаты труда. Всего предлагается внести 206 поправок в 32 статьи.

"Уверен, жители тюменского региона – грамотные и ответственные перед обществом и потомками люди, которые понимают всю важность присутствия на избирательных участках и поддержания конституционных поправок", - отметил Фуат Сайфитдинов.