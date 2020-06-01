Владимир Якушев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Поправки в Основной закон страны, которые предложили и сформулировали сами граждане, актуальны и своевременны. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Тюмени 28 июня.

"Конституция - это высший закон страны. И участие в голосовании - важный момент в жизни каждого гражданина. Даже с точки зрения истории. Когда-нибудь дети и внуки спросят тебя: "А что ты делал в этот момент, отдал ли свой голос?" И тот, кому придется ответить "нет", наверное, будет не комфортно себя чувствовать. Поэтому я, как человек и гражданин, разумеется, проголосовал", - поделился мнением Владимир Якушев.

Глава Минстроя проголосовал на участке, который расположен в учебном корпусе Государственного аграрного университета Северного Зауралья на ул. Институтской.

"Работая в федеральном правительстве, я вижу, что поправки, которые предложили и сформулировали сами граждане страны, актуальны и своевременны. Они назрели. По всей стране прошло бурное и серьезное обсуждение, в котором приняли активное участие все общественные институты и лидеры общественного мнения. Теперь наступил важный момент, когда каждый из нас имеет право и должен сказать свое да или нет", - отметил министр.

Поправки в Конституцию вступят в силу только в том случае, если получат поддержку россиян, напомнил глава Минстроя слова президента России Владимира Путина.

"Конечно, голосование проходит в непростых условиях. Мы еще не до конца победили пандемию новой коронавирусной инфекции. Но важность сегодняшних дней в истории страны переоценить невозможно", - подчеркнул Владимир Якушев.

Глава Минстроя до сих пор зарегистрирован по месту жительства в Тюмени.

"Я считаю себя тюменцем, москвичом не стал. Естественно, в свой законный выходной я приехал сюда, чтобы выполнить гражданский долг", - рассказал Владимир Якушев.

Евгений Бабенко