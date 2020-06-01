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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Дмитрий Горицкий: всем гражданам предлагается высказать волеизъявление

Политика, 12:01 28 июня 2020

www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Далее в сюжете Владимир Якушев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Тюмени

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Депутат подчеркнул, что внесение изменений в основной закон нашего государства важно для каждого жителя России.

"Сегодня всем гражданам страны предлагается высказать собственное волеизъявление, это историческое событие. И те изменения, которые предлагается внести в Конституцию Российской Федерации, действительно, очень важны. Настал тот момент, когда необходимо внести корректировки в положения главного закона нашей страны", - считает Дмитрий Горицкий.

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# голосование , депутат , Дмитрий Горицкий

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