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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Юрий Баранчук: нам всем нужно принять участие в голосовании

Политика, 15:52 28 июня 2020

tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

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Депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. Он отметил, что принять участие в голосовании важно для каждого жителя Тюменской области.

"Конституция — главный документ нашей страны, он является базовым для всего государственного устройства. Это основополагающий момент — всем нам нужно прийти и высказаться", — подчеркнул Баранчук.

Депутат отметил, что Конституция РФ 1993 года принималась в другие, непростые для страны времена, и с тех пор назрела необходимость изменений.

"Часть поправок, которые предлагается принять, направлены на защиту семей, детьми, на укрепление социальных гарантий государства. Это очень важно", — подчеркнул Юрии Баранчук.

Напомним, Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. Всего в Тюменской области работает 1 тыс. 97 избирательных участков, из них 1 тыс. 88 – постоянные, они открыты с 8 до 20 часов.

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# голосование , поправки в Конституцию , Юрий Баранчук

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