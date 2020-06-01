Игорь Халин: явка на голосовании в Тюменской области приближается к 32 процентам

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ приблизилась к 32%. Об этом 28 июня сообщил председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Халин.

По итогам трех дней в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 357 тыс. 251 житель Тюменской области.

В регионе с 25 июня по 1 июля включительно в штатном режиме работают 1 тыс. 97 участков для голосования. 27 июня в них присутствовали и следили за ходом голосования 2 тыс. 920 общественных наблюдателей, всего их подготовлено более 6 тыс.

К основному дню голосования, 1 июля, в Тюмени и Тюменском районе будет установлено 114 комплексов обработки избирательных бюллетеней. В областном центре объективный контроль на участках для голосования будут обеспечивать 286 камер видеонаблюдения.

"Мы ждем всех на участках для голосования. Приходите, чтобы выразить свою волю, отдать свой голос и принять участие в историческом и важном для страны мероприятии", - обратился к жителям области Игорь Халин.

В целом по стране по итогам трех дней на участки для голосования пришли почти 31 млн человек, явка в среднем составляет 28,46 %. Получить любую информацию, касающуюся проведения общероссийского голосования в Тюменской области, можно на горячей линии Избиркома по тел.: (3452) 426-772.