Тимур Нигматуллин: люди идут голосовать, поскольку у них есть мотивация

| Фото: предоставил Тимур Нигматуллин, "Тюменская область сегодня" | Фото: предоставил Тимур Нигматуллин, "Тюменская область сегодня"

Более 250 тыс. тюменцев уже выразили свою гражданскую позицию за четыре дня голосования по поправкам в Конституцию РФ. На избирательный участок №2250 по ул. Индустриальная 49а пришел голосовать директор АНО "Вдохновение", автор социального проекта "Инклюзивный путь" Тимур Нигматуллин, пишет "Тюменская область сегодня".

"Я полностью поддерживаю поправки в Конституцию РФ, - рассказал Тимур Нигматуллин. - Самое главное для себя я бы отметил то, что в Основном законе страны будет запечатлен минимальный размер оплаты труда, это является социальном гарантом для россиян. Работодатель не сможет платить сотруднику ниже установленной государством суммы".

По мнению тюменца, люди идут голосовать, поскольку у них есть мотивация выразить свою гражданскую позицию.

Отметим, что Тимур Нигматуллин награжден медалью и грамотой от Президента РФ за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.