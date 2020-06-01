Геннадий Чеботарев призвал тюменцев выразить мнение по поправкам в Конституцию

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Далее в сюжете Владимир Ковин: поправки в Конституцию продиктованы временем

Голосование по поправкам в Конституцию в Тюменской области проходит в соответствии с порядком, утвержденным Центральной избирательной комиссией.

По оценкам общественных наблюдателей, на участках соблюдаются все меры безопасности, существенных нарушений за четыре дня голосования не выявлили. Об этом сообщил председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев.

28 июня в областной штаб по наблюдению и контролю за голосованием по изменениям Конституции поступило несколько десятков звонков от граждан, в том числе из Ялуторовска, Тобольска и муниципальных районов. Десять пожилых людей обратились с просьбой организовать им голосование на дому. Ко всем оперативно направлены члены участковых избирательных комиссий и общественные наблюдатели.

"Уважаемые земляки! Хочется, чтобы вы не откладывали участие в голосовании на Единый день голосования, 1 июля, а уже сегодня-завтра пришли на участки и выполнили свой гражданский долг", - призвал жителей региона председатель Общественной палаты.

За разъяснением возникающих вопросов можно обратиться в штаб по тел. (3452) 39-01-07.

Татьяна Тихонова