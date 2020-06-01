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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Геннадий Чеботарев призвал тюменцев выразить мнение по поправкам в Конституцию

Политика, 11:07 29 июня 2020

ИА Тюменская линия

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Голосование по поправкам в Конституцию в Тюменской области проходит в соответствии с порядком, утвержденным Центральной избирательной комиссией.

По оценкам общественных наблюдателей, на участках соблюдаются все меры безопасности, существенных нарушений за четыре дня голосования не выявлили. Об этом сообщил председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев.

28 июня в областной штаб по наблюдению и контролю за голосованием по изменениям Конституции поступило несколько десятков звонков от граждан, в том числе из Ялуторовска, Тобольска и муниципальных районов. Десять пожилых людей обратились с просьбой организовать им голосование на дому. Ко всем оперативно направлены члены участковых избирательных комиссий и общественные наблюдатели.

"Уважаемые земляки! Хочется, чтобы вы не откладывали участие в голосовании на Единый день голосования, 1 июля, а уже сегодня-завтра пришли на участки и выполнили свой гражданский долг", - призвал жителей региона председатель Общественной палаты.

За разъяснением возникающих вопросов можно обратиться в штаб по тел. (3452) 39-01-07.

Татьяна Тихонова

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# Геннадий Чеботарев , Конституция

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