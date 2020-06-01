Внутренний водный пассажирский транспорт может рассчитывать на господдержку

| Фото: Теплоход "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: Теплоход "Тюмень" во ВКонтакте

Внутренний водный пассажирский транспорт внесен в список отраслей, пострадавших от пандемии, и теперь отраслевики могут воспользоваться мерами государственной поддержки.

Этой новость с предпринимателями региона поделилась уполномоченный по правам предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло в своем аккаунте в Instagram.

Как рассказала бизнес-омбудсмен, в мае 2020 года из-за эпидемиологической ситуации принять посетителей не смогла Тюменская судоходная компания @teplohod72 - один из лидеров туристической отрасли региона. Несмотря на то, что начало навигации отложилось почти на два месяца, компания честно исполняла свои обязательства перед государством и сотрудниками. Однако деятельность судоходных компаний не попадала под действие постановления правительства РФ.

"Мы решили восстановить справедливость и помочь землякам, потому что водные пассажирские перевозки пострадали не меньше других отраслей. Для этого мы обращались с официальными письмами в адрес Совета Федерации, правительства РФ, а также в службу Бориса Юрьевича Титова, Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей. И, наконец, после стольких дней работы мы получили результат - внутренний водный пассажирский транспорт внесен в список пострадавших отраслей, и теперь воспользоваться мерами государственной поддержки сможет не только Тюменская судоходная компания, но и другие предприниматели этой сферы", - резюмировала Лариса Невидайло.

Анжела Лебедева