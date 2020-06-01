  • 30 июня 202030.06.2020вторник
  • USD69,9513
    EUR78,6812
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Внутренний водный пассажирский транспорт может рассчитывать на господдержку

Экономика, 13:49 30 июня 2020

Теплоход "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: Теплоход "Тюмень" во ВКонтакте

Внутренний водный пассажирский транспорт внесен в список отраслей, пострадавших от пандемии, и теперь отраслевики могут воспользоваться мерами государственной поддержки.

Этой новость с предпринимателями региона поделилась уполномоченный по правам предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло в своем аккаунте в Instagram.

Как рассказала бизнес-омбудсмен, в мае 2020 года из-за эпидемиологической ситуации принять посетителей не смогла Тюменская судоходная компания @teplohod72 - один из лидеров туристической отрасли региона. Несмотря на то, что начало навигации отложилось почти на два месяца, компания честно исполняла свои обязательства перед государством и сотрудниками. Однако деятельность судоходных компаний не попадала под действие постановления правительства РФ.

"Мы решили восстановить справедливость и помочь землякам, потому что водные пассажирские перевозки пострадали не меньше других отраслей. Для этого мы обращались с официальными письмами в адрес Совета Федерации, правительства РФ, а также в службу Бориса Юрьевича Титова, Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей. И, наконец, после стольких дней работы мы получили результат - внутренний водный пассажирский транспорт внесен в список пострадавших отраслей, и теперь воспользоваться мерами государственной поддержки сможет не только Тюменская судоходная компания, но и другие предприниматели этой сферы", - резюмировала Лариса Невидайло.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# государственная поддержка , Лариса Невидайло , предприниматели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 30.06.2020Внутренний водный пассажирский транспорт может рассчитывать на господдержку
18:16 29.06.2020Более девяноста километров дорог отремонтируют в Тюменском районе
17:54 29.06.2020Пункт по забою скота готовят к открытию в Упоровском районе
16:37 29.06.2020Школу, спорткомлекс, каток возводят в Тюменском районе