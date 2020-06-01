Пострадавшей в ДТП пассажирке такси заплатят более двухсот тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более 211 тыс. рублей заплатит в Тюмени владелица автомобиля, попавшего в ДТП с такси. Одна из пассажирок такси получила средней тяжести вред здоровью, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов гражданского дела, ночью 24 ноября 2019 года на ул. Пархоменко водитель Nissan Almera на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил такси "Лада Гранта", двигавшееся по главной дороге. В результате столкновения получила травмы находившаяся в такси девушка.

Пострадавшая обратилась в Калининский районный суд с иском о возмещении морального и материального вреда. Иск был заявлен не к водителю - виновнику аварии, а к собственнице Nissan Almera.

Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с ответчицы в пользу потерпевшей более 211 тыс. рублей в счет возмещения морального и материального вреда, а также судебных расходов.