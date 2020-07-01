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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Молодым тюменцам, впервые принимающим участие в голосовании, вручают памятные дипломы

Политика, 18:00 01 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для молодого тюменца Максима Моторкина голосование по поправкам в Конституции стало первым социально значимым событием в жизни. На участок № 2114 по ул. 50 лет Октября, 62 он пришел с мамой в основной день голосования, 1 июля.

Максима поздравили члены избирательной комиссии и, как всем молодым людям, впервые принимающим участие в голосовании, вручили памятный диплом. Всего с начала голосования на этом участке дипломы получили около шести молодых людей. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала председатель УИК 2114 Лариса Кокшарова.

"Прийти на участок в этот день меня попросили родители, - рассказал Максим. - Я чувствовал ответственность и, конечно, согласился".

"Паспорт Максим получил совсем недавно, в апреле, мы объяснили сыну, что пора принимать участие во взрослой жизни", - добавила мама молодого тюменца Оксана Моторкина.

Как заметила Лариса Кокшарова, практика показывает, что молодые люди, как правило, активнее приходят на участок в конце рабочего дня. Пожилые же тюменцы стараются проголосовать рано утром.

"Самый пожилой участник голосования - мужчина 1925 года рождения, в этот раз он впервые не смог посетить участок самостоятельно, поэтому он заранее уточнил у комиссии, что к нему придут", - рассказала она.

1 июля в голосовании приняла участие Нина Микерина 1942 года рождения. Заранее позвонив на участок, Нина Семеновна отметила, что придет сама и что 1 июля у нее день рождения.

Добавим, на участке № 2114, как и других УИК Тюмени, тщательно соблюдаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции - каждому участнику голосования бесконтактно измеряют температуру и обрабатывают руки дезинфицирующим раствором. Всем посетителям выдают средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и ручки для заполнения бюллетеня, на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Напомним, что до 20 часов последнего дня голосования 1 июля в Тюменской области работают 1 тыс. 97 участков.

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Николай Ступников

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# голосование , поправки в Конституцию РФ

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