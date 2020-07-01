Жители Ялуторовска, Тобольска и Ишима активно голосуют

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Жители Ялуторовска, Тобольска и Ишима активно голосуют.

Генадий Илларионов из Ялуторовска стал гражданином России месяц назад. Это голосование - первое в его жизни. Он считает, что внесение поправок в Основной закон страны позволит упростить процедуру возвращения соотечественников на Родину.

Генадий родился в России, но по стечению обстоятельств после распада СССР проживал в Луганской области Украины. С 1993 года трудился вахтовым методом на Тюменском Севере. В 2014 году решил окончательно перебраться на историческую Родину. Выбор пал на Ялуторовск, где проживала его родня. Без приключений не обошлось. Первой преградой стала путаница в документах, оказалось, что при рождении в свидетельстве его записали как Генадия с одной буквой "н", а за годы жизни в разных документах буква то прибавлялась, то пропадала. Как пишет издание "Ялуторовская жизнь", почти пять лет ушло на переписки и обращения в различные инстанции соседнего государства. И вот в 2020 году по программе возвращения соотечественников он стал россиянином.

Самой главной поправкой для себя он считает изменение статьи 69 Конституции, которую хотят дополнить следующей нормой: "Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности".

На всех участках в Ялуторовске жители активно голосуют с соблюдением всех мер безопасности.

В Тобольске также отмечают, что участие многих жителей, пришедших на избирательные участки до основного дня голосования, является подтверждением реальной заинтересованности граждан в решаемом вопросе. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель УИК 1824 Александр Грешан, в Тобольске сделано все для того, чтобы было удобно прийти и проголосовать, не опасаясь за свое здоровье.

"Мы стараемся донести до избирателей, что голосовать безопасно. Мы, как члены комиссии, также чувствуем свою защищенность с теми правилами, которые соблюдаются", - отметил он.

При входе на участок посетителям измеряют температуру бесконтактным термометром, обрабатывают руки дезинфицирующим средством. Также выдается отдельные пакет, в котором находятся перчатки, маска и ручка. Потоки посетителей не пересекаются. Входящие не встречаются с выходящими.

Как рассказала наблюдатель на участке Елена Пальянова, люди относятся к санитарным мерам с пониманием.

"Никого не приходится уговаривать измерить температуру или продезинфицировать руки. Даже те, кто приходят в своих средствах защиты, берут пакет с маской, перчатками и ручкой. Участок укомплектован всем необходимым в полной мере", - подчеркнула Елена Пальянова.

Столы на участке для голосования расположены таким образом, что член УИК и посетитель находятся на расстоянии не менее 1,5 метров. На членах комиссии надеты перчатки, маска и защитный шлем.

За соблюдением мер безопасности режима повышенной готовности тщательно следят члены избирательных комиссий и наблюдатели в Ишиме. Об этом рассказал председатель территориальной избирательной комиссии, первый заместитель главы города Ишима Алексей Веренчук.

"Участникам голосования бесконтактно измеряют температуру и обрабатывают руки дезинфицирующим раствором. Каждому выдают средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и ручки для заполнения бюллетеня. На пол нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, производится дезинфекция помещения. Все тридцать восемь участков для голосования в Ишиме обеспечены средствами защиты в полном объеме", - подчеркнул председатель ТИК.

Он добавил, что с утра 1 июля ишимцы активно голосуют, приходят на участки семьями. К некоторым члены избирательной комиссии выезжают на дом.

"Мы максимально информировали жителей Ишима о том, где и когда можно проголосовать, как сделать это дома. Все мы живем в одном государстве и наш сегодняшний выбор – это будущие основы страны", - подчеркнул Алексей Веренчук.

Участки для голосования будут открыты до 20 часов 1 июля.