Геннадий Чеботарев: участки для голосования работают четко и организованно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Требования Центральной избирательной комиссии, предписания Роспотребнадзора полностью соблюдаются на участках для голосования в Тюменской области.

Об этом сообщил председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев после общения с независимыми наблюдателями.

"Я с утра проехал по участкам, пообщался с наблюдателями, поинтересовался, как идет голосование. Они отметили, что все очень организованно и четко. Побеседовал и с гражданами. У многих приподнятое настроение, горожане понимают, что участвуют в историческом событии - внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", - отметил Геннадий Чеботарев.

Он призвал жителей региона прийти на участки для голосования и выразить свое неравнодушное отношение к дальнейшим перспективам России и Тюменской области.

Участки для голосования будут работать до 20 часов. А до 17 часов у желающих проголосовать на дому есть возможность подать соответствующее заявление.

Любовь Голышева