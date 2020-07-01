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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Наблюдатели подтверждают безопасность голосования по поправкам в Конституции

Политика, 14:30 01 июля 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

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Все необходимые меры для обеспечения безопасности приняты на участке для голосования по поправкам в Конституции № 2919, который расположен в средней школе № 65 в Тюмени. Об этом рассказала обозревателю ИА "Тюменская линия" общественный наблюдатель Юлия Осипова.

"На входе в участок для голосования находится дезинфицирующий коврик. Перед тем, как человек зайдет в помещение для голосования, ему дистанционно измеряют температуру. Затем участник голосования получает перчатки или ему дезинфицируют руки. Для заполнения бюллетеня каждый голосующий получает одноразовую авторучку", - рассказала наблюдатель.

Кроме того, в помещении для голосования регулярно проводится дезинфекция. Рабочие места членов участковой избирательной комиссии, которые общаются с голосующими, обустроены с учетом соблюдения социальной дистанции. При проверке паспортов члены комиссии не берут их в руки, а изучают на расстоянии. Все делается в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

"Никаких вопросов или конфликтов в связи с принимаемыми для предупреждения распространения коронавирусной инфекции мерами безопасности на нашем участке не было. Люди понимают, что это забота об их здоровье", - отметила Юлия Осипова.

По словам председателя участковой избирательной комиссии № 2919 Светланы Кибиревой, большинство зарегистрированных на участке избирателей уже приняли участие в голосовании.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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# безопасность , голосование , наблюдатели , поправки в Конституцию

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