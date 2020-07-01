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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Поправки в Конституции продиктованы временем, считает глава молодежной палаты при облдуме

Политика, 14:17 01 июля 2020

Фото Тюменской областной думы

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Внесение поправок в Основной закон государства обусловлена изменениями, произошедшими в политической, экономической и общественной жизни России.

Такое мнение высказал заместитель председателя молодежного парламента при Государственной думе Российской Федерации, председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Кирилл Харитонов.

"Очень многое изменилось с 1993 года, сегодня мы живем уже в другой стране, поэтому поправки, связанные с семейными ценностями, экологией, защитой исторической памяти, с усилением роли Государственной думы – крайне важны и своевременны", - пояснил он.

Кирилл Харитонов принял участие в голосовании по внесению изменений в Конституции РФ на избирательном участке № 2052 в тюменской школе № 69, сообщается на сайте регионального парламента.

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# голосование , Конституция , облдума

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