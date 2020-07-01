Тоболяки принимают активное участие в голосовании

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Все необходимые меры безопасности соблюдаются на участках голосования по поправкам в Конституции в Тобольске.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель УИК 1824 Александр Грешан, все предписанные требования выполняются неукоснительно.

"Мы стараемся донести до избирателей, что голосовать безопасно. Все сделано для того, чтобы было удобно прийти и проголосовать, не опасаясь за свое здоровье. Мы, как члены комиссии, также чувствуем свою защищенность с теми правилами, которые соблюдаются", - отметил Александр Грешан.

При входе на участок посетителям измеряют температуру бесконтактным термометром, обрабатывают руки дезинфицирующим средством. Также выдается отдельные пакет, в котором находятся перчатки, маска и ручка. Потоки посетителей не пересекаются. Входящие не встречаются с выходящими.

Как рассказала наблюдатель на участке Елена Пальянова, люди относятся к санитарным мерам с пониманием.

"Никого не приходится уговаривать измерить температуру или продезинфицировать руки. Даже те, кто приходят в своих средствах защиты, берут пакет с маской, перчатками и ручкой. Участок укомплектован всем необходимым в полной мере", - подчеркнула Елена Пальянова.

Столы на участке для голосования расположены таким образом, что член УИК и посетитель находятся на расстоянии не менее 1,5 метров. На члене комиссии надеты перчатки, маска и защитный шлем.

По предписанию Роспотребнадзора кабинки для голосования на участках должны быть без дверей. Чтобы соблюсти избирательное право на участке № 1824 их развернули и приставили к стене.

На участке круглосуточно дежурит полиция. Сотрудники полиции следят за общественным порядком, за сохранностью документов членов УИК. В основной день голосования на участке присутствует и сотрудники МЧС.

Евгений Новосёлов