Честным и прозрачным назвал голосование в Тюмени депутат областной думы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Голосование в Тюмени проходит честно и без нарушений, считает депутат Тюменской областной думы Сергей Морев. Мнение парламентария приводит "Комсомольская правда-Тюмень".

Депутат подчеркнул, что только от одной из политических партий наблюдатели присутствуют на 200 участках для голосования. "К чистоте процесса нет никаких нареканий", - подчеркнул Сергей Морев.

Он также призвал тюменцев, которые еще не выразили свою гражданскую позицию, сделать это, пояснив, что необходимость в изменениях за время развития российского общества назрела.