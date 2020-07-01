Татьяна Басманова: видеонаблюдение и КОИБы - гарантия прозрачности голосования

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Далее в сюжете Геннадий Чеботарев: участки для голосования работают четко и организованно

Система видеонаблюдения на участках для голосования по поправкам в Конституцию позволяет избирателю чувствовать себя гораздо увереннее - его голос обязательно будет учтен.

Об этом рассказала журналистам председатель участковой избирательной комиссии № 2945 в Тюмени Татьяна Басманова.

"Подсчет голосов идет открыто. В поле зрения камер находятся кабинки для голосования и комплексы обработки избирательных бюллетеней - КОИБы. В случае возникновения каких-то спорных ситуаций просмотр видеозаписи позволяет принять решение в соответствии с законом", - отметила председатель УИК.

Видеонаблюдение на участке для голосования включается с момента его открытия в 8 часов. После завершения работы участка запись передается на хранение в территориальную избирательную комиссию.

Еще одна гарантия прозрачности голосования заключается в использовании КОИБов. Эти современные электронные машины исключают возможность каких-либо подтасовок и махинаций с бюллетенями. Каждый аппарат опломбирован. В нем есть карта памяти, на которой учитываются и сохраняются данные о каждом голосе. Итоги голосования машина подводит автоматически.

В Тюменской области при проведении голосования по поправкам в Конституции 1 июля используются 114 КОИБов - сто в областном центре и 14 в Тюменском районе.

Евгений Бабенко