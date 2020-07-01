99-летняя тюменка приняла участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

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99-летняя жительница Тюмени Августа Зарубина приняла участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ 1 июля, сообщает городская администрация.

Августа Зарубина - самый взрослый избиратель, проживающий на территории Центрального округа Тюмени. Она всегда участвует во всех выборах и голосованиях. А 1 июля Августа Викторовна проголосовала на дому.

В условиях режима повышенной готовности голосование, в том числе и на дому, проходит с соблюдением всех предписанных Роспотребнадзором норм и правил.

Так, представители избирательной комиссии не проходят в квартиры, дезинфицируют площадку перед жилым помещением и передают избирателю индивидуальные наборы с необходимыми средствами защиты (маску и перчатки), а также индивидуальную ручку. Затем проводится голосование, и гражданин опускает бюллетень в переносной ящик для голосования.

Все процедуры проводятся без прямого контакта с жителями, что исключает возможность распространения инфекций.