Студенты ТюмГУ закрепляют знания на практике, работая в штабе Общественной палаты

студент третьего курса института государства и права ТюмГУ Алексей Ларионов | Фото: ИА "Тюменская линия" студент третьего курса института государства и права ТюмГУ Алексей Ларионов | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Работа в штабе Общественной палаты по наблюдению за проведением Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ позволяет совершенствовать полученные знания, умения и навыки. И применять их на практике.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщил волонтер горячей линии штаба Общественной палаты по наблюдению за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, студент третьего курса института государства и права ТюмГУ Алексей Ларионов.

"С началом работы в штабе учеба не прерывалась, сейчас у нас идет сессия. Мы параллельно с работой в штабе готовимся к экзаменам. Что-то удалось закрыть автоматически. Работа в штабе позволяет развивать разные навыки. Не у всех есть опыт работы в кол-центре. И не каждый студент может вот в таком режиме принимать звонки и консультировать граждан. А тем более грамотно и внятно объяснить, как им попасть на свой участок, куда позвонить, обратиться. В том числе мы знакомимся с поправками, пытаемся юридическим языком их оценить", - рассказал он.

40 человек – опытные юристы и студенты Института государства и права ТюмГУ вошли в состав регионального штаба Общественной палаты. Он находится во Дворце "Пионер". С 22 июня, начала досрочного голосования общественники принимают звонки от жителей региона. Телефон горячей линии: 8 (3452) 39-01-07, звонки принимают до 20 часов 1 июля.

В штабе напоминают, что тюменцы, пожелавшие исполнить гражданский долг вне участка, должны позвонить в свою участковую избирательную комиссию до 17 часов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева