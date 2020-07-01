В Тюменской области явка на голосовании по поправкам превысила 68%

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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768 тыс. 107 жителей Тюменской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ. Такие данные на 15 часов 1 июля озвучил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. Таким образом, явка на 15 часов составляет 68,08%.

"Явка достаточно высокая и тюменцы продолжают идти на участки для голосования. Активную позицию занимают общественные наблюдатели, которые следят за законностью и легитимностью общероссийского голосования. Продолжают поступать звонки в облизбирком на горячую линию 426-772. Тюменцы активно интересуются ходом и порядком проведения голосования", - рассказал Игорь Халин.

Новых жалоб, заявлений и обращений в избирательные комиссии Тюменской области не поступало. Голосование идет в штатном режиме, в спокойной обстановке при поддержании общественной безопасности и порядка силами сотрудников органов внутренних дел.

Игорь Халин добавил, что в штатном режиме продолжают работать 114 комплексов обработки избирательных бюллетеней и 286 камер видеонаблюдения.

"Двери участков для голосовании открыты сегодня до 20 часов. Уважаемые земляки, примите участие в этом историческом событии, поучаствуйте в корректировке Основного закона нашей страны", - добавил председатель облизбиркома.

Любовь Голышева