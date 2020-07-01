Голосование в Тобольске проходит в полном соответствии с требованиями безопасности

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Голосование по поправкам в Конституции проходит в Тобольске с соблюдением всего комплекса мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом рассказала журналистам председатель участковой избирательной комиссии №1830 Тобольска Лариса Чусовитина.

Каждому избирателю на входе измеряют температуру, обрабатывают обувь на специальном коврике и дезинфицируют руки. После этого выдают весь необходимый защитный набор: маску, перчатки и индивидуальную ручку. Члены комиссии работают с голосующими в полной защитной экипировке, отметила председатель УИК.

"Все члены комиссии имеют средства индивидуальной защиты - это перчатки, маску и шлем. Кроме этого, член комиссии -наблюдатель, который выдает голосующим средства индивидуальной защиты, экипирован в защитный халат, он меняется каждые два часа", - сообщила Лариса Чусовитина.

В зале для голосования столы расположены с соблюдением социальной дистанции. Избиратели на расстоянии показывают члену комиссии паспорт, получают бюллетень и проходят в кабинку для голосования. После того, как человек проголосует, он покидает участок через другие двери, ведь вход и выход разделены.

"Меры защиты на уровне", - считает участница голосования Елена Габибова. С ней согласен и 19-летний Павел Новоселов, который участвует в голосовании впервые.

"Первый раз в моей жизни меняется Конституция. Перед голосованием я сильно не волновался, потому что знал, что меры безопасности соблюдаются полностью. Я думаю, тут безопаснее, чем в магазинах, потому что не во всех магазинах соблюдается масочный режим", - отметил он.

На участке регулярно проходит дезинфекция. Особое внимание при этом уделяется кабинкам для голосования.

Если у кого-то из голосующих на входе обнаружат повышенную температуру, этот человек сможет проголосовать в специальной комнате и покинуть участок через отдельный выход, рассказала Лариса Чусовитина.