Геннадий Чеботарев: наблюдатели отмечают высокий уровень организации процесса голосования

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области явка на голосовании по поправкам в Конституции составила 73,46%

Независимые общественные наблюдатели отмечают высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституции РФ, слаженную работу избирательных комиссий, тесное и конструктивное взаимодействие всех служб, в том числе, полиции и Роспотребнадзора.

Об этом заявил председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев.

"Общественные наблюдатели работали на всех 1 097 участках для голосования в Тюменской области с 25 июня по 1 июля, сопровождали членов избирательных комиссий при проведении голосования на дому. Сегодня 12 мобильных групп штаба общественного контроля по внесению изменений в Конституции объехали десятки участков и никаких существенных нарушений там не выявили", - рассказал он.

Геннадий Чеботарев отметил, что после закрытия участков в 20 часов наблюдатели будут присутствовать при подсчете голосов и заполнении протоколов.

"До завершения голосования осталось совсем немного времени, но вы еще можете принять участие в этом исторически значимом событии. Ждем вас на участках для голосования" - обратился к жителям области Геннадий Чеботарев.