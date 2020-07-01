В Тюменской области явка на голосовании по поправкам в Конституции составила 73,46%

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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828 тыс. 950 жителей Тюменской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ. Явка по данным на 18 часов 1 июля составила 73,46%.

Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"На участки для голосования тюменцы идут семьями, приходят и те, кто голосует впервые. Им вручают памятные дипломы. Идут и люди, которые участвовали уже во многих избирательных кампаниях. Это очень хороший результат, и впереди у нас еще есть немного времени для тех, кто не успел принять участие в голосовании и выразить свое мнение по поправкам в Конституции", - отметил Игорь Халин.

Он добавил, что в штатном режиме продолжают работать комплексы обработки избирательных бюллетеней, камеры видеонаблюдения. Окончательные итоги избирательная комиссия Тюменской области огласит утром 2 июля.

Любовь Голышева