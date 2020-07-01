Людмила Рагозина: существенных нарушений на участках для голосования по поправкам не было

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Яна Гуськова: подсчет бюллетеней ускорит КОИБ

Существенных нарушений на участках для голосования по поправкам не было. Более 500 звонков поступило в региональный штаб Общественной палаты по наблюдению за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Они носили консультативный характер, нарушений прав голосующих не зафиксировано, сказала руководитель горячей линии штаба Общественной палаты по наблюдению за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ Людмила Рагозина.

"Участки для голосования закрылись. Все наблюдатели заполняют так называемые золотые стандарты наблюдателей. Аппарат Общественной палаты Тюменской области 2 июля в течение дня примет эти заполненные стандарты на электронную почту. Он указан на сайте региональной Общественной палаты. Данные документы проанализируют, подведут итоги и представят их в Общественную палату РФ", - рассказала она.

Более 6 тыс. 200 общественных наблюдателей работали на участках для голосования с 25 июня по 1 июля. 40 человек – профессиональные юристы, студенты ТюмГУ, волонтеры вошли в состав штаба Общественной палаты, который базировался во Дворце "Пионер". Именно здесь работала горячая линия по приему звонков от жителей региона. Примерно по 50 звонков ежедневно отрабатывали общественники в штабе, давали разъяснения каждому обратившемуся.

Как заметила Людмила Рагозина, институт общественного контроля на любых выборах является одним из инструментов того, что голосование проводится на законных основаниях. И это нашло подтверждение по итогам состоявшегося в Тюменской области голосования по поправкам.

"Мне хотелось бы выразить слова благодарности всем наблюдателям, которые изъявили желание проявить гражданскую активность и присутствовать на участках для голосования. Мне хочется поблагодарить работников горячей линии штаба, которые более недели принимали звонки граждан. Это были и представители общественных объединений, студенты ТюмГУ, добровольцы. Все отработали слаженно и профессионально", - сказала руководитель горячей линии штаба Общественной палаты по наблюдению за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституции РФ.

Наиболее отличившимся студентам – общественным наблюдателям по итогам работы вручены памятные дипломы. Как заметили будущие юристы, для них участие в работе штаба – это бесценный опыт, который помог развить коммуникации и ощутить причастность к важному событию для всей страны.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева