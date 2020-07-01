Яна Гуськова: подсчет бюллетеней ускорит КОИБ

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Подведение итогов голосования по поправкам в Конституции – самый ответственный момент для участковой комиссии. Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) существенно сократит время на то, чтобы передать данные в систему ГАС "Выборы".

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщила председатель УИК 2264 Тюмени Яна Гуськова.

По ее словам, первое, что делает УИК после закрытия участка для голосования, - гасит неиспользованные бюллетени. Затем начинается работа со списками избирателей.

"Члены комиссии подсчитывают включенных в списки избирателей. Сверяют с количеством выданных бюллетеней: в помещении, досрочно, вне помещения. Начинают с подсчета бюллетеней, которые использовались во время голосования на дому. Оглашают количество лиц, принявших участие в этом виде голосования. Вскрывается опечатанный переносной ящик, пересчитывается каждый бюллетень. Число бюллетеней должно совпадать с числом поданных заявлений", - сказала Яна Гуськова.

Напомним, голосование по поправкам в Основной закон страны началось 25 июня. Ежедневно, на протяжении шести дней, бюллетени из урн помещали в сейф-пакеты, которые опечатывали и закрывали под ключ.

В финальный день голосования, 1 июля, в КОИБ вначале отправляют бюллетени, использованные в течение дня, а затем те, что хранились в сейфе.

"Благодаря КОИБ мы намного быстрее получим итоговый протокол по участку. Работу комиссия завершит после того, как итоговый протокол будет занесен в систему ГАС "Выборы", - заметила председатель УИК 2264.

Нынешняя кампания по внесению поправок оказалась непростой, говорит Яна Гуськова. Ее особенностью стало недельное голосование и строгое соблюдение санитарных норм. Но со всем этим УИК 2264 справился, считает председатель.

"У нас очень опытная комиссия, профессионалы, справились с этой избирательной кампанией. У нас не было никаких конфликтных ситуаций. Голосующие приходили уже в масках или мы им выдавали все необходимое – маски, перчатки, ручки. Считаю, что кампания прошла успешно, мы справились со всеми поставленными задачами", - резюмировала Яна Гуськова.

Анжела Лебедева