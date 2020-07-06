Американские предприниматели получили приглашение на Тюменский нефтегазовый форум

| Фото: tyumen-region.ru | Фото: tyumen-region.ru

Принять участие в Тюменском нефтегазовом форуме 22-24 сентября предложил компаниям из штата Техас заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев в ходе виртуальной торговой миссии. Американские участники поддержали идеи руководства Тюменской области, сообщает региональный департамент инвестполитики.

Андрей Пантелеев презентовал промышленно-инвестиционный потенциал региона и обозначил основные направления сотрудничества с Техасом. Отметим, что в виртуальной торговой миссии приняли участие представители 70 американских компаний, в том числе: Baker Hughes, Lukoil Pan Americas, Neftegaz Holding America, United Air, Schlumberger и другие.

Тюменская область и штат Техас сотрудничают с 1995 года, когда было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Хьюстоном и Тюменью. Сотрудничество осуществляется в сфере торговли, реализации инвестпроектов, научно-образовательных студенческих и молодежных программ. Взаимный товарооборот Тюменской области и США в 2019 году составил почти 103 млн долларов.

В свою очередь представитель компании Lewis Brisbois Bisgaard & Smith Эндрю Пидгирски и заместитель директора департамента по развитию бизнеса, экономики и туризма аппарата губернатора штата Техас Майкл Трейлер выступили с предложением официальным и деловым кругам УФО посетить Техас.

Подводя итоги онлайн-форума, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что все присутствующие на встрече - позитивно мыслящие оптимисты, делающие шаги навстречу друг другу и двустороннему сотрудничеству.