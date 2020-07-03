Участники форума УТРО-2020 пробегут 330 километров

| Фото: Пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: Пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Дистанцию в 330 километров преодолеют участники форума УТРО 2020. В день старта форума тюменцы запустили беговой челлендж #ДобежимДоУтро. Его участникам предлагают за три дня преодолеть расстояние от Тюмени до Екатеринбурга. Среди бегунов разыгрывают призы, сообщают организаторы.

Десятый форум молодежи УФО УТРО–2020 стартовал 3 июля с презентаций виртуальных визиток. В честь открытия организаторы выступили с инициативой массовой пробежки. Преодолеть дистанцию участникам предлагают в накопительной системе: в течение трех дней форума каждый желающий преодолевает комфортную для него дистанцию. Расстояние всех участников суммируется до тех пор, пока не наберется 330 км – расстояние от Тюмени до Екатеринбурга.

Результатами своего забега участники могут делиться в своих социальных сетях под хештегом #ДобежимДоУтро. Среди тех, кто пробежит больше пяти километров, организаторы выберут двух атлетов, которые получат электрическую зубную щетку.

Для того, чтобы присоединиться к челленджу нужно скачать и зарегистрироваться в приложении Nike Run Club, найти в поиске пользователя "Актив Тюменской области" и отправить ему запрос, получить приглашение на участие в челлендже и пробежать комфортную дистанцию во время форума УТРО-2020.

Итоги подведут в группе "Аванпост" во ВКонтакте 5 июля.