Авторы проекта восстановления старинного здания в Ембаево претендуют на грант форума УТРО

| Фото: Владимира Скалдина | Фото: Владимира Скалдина

На грантовую поддержку в размере 1 млн. 87 тыс. рублей претендует на форуме УТРО проект по восстановлению старинного здания в с. Ембаево. Пустующее несколько лет строение планируется привести в порядок и превратить в музейное пространство, сообщил координатор проекта "Том Сойер Фест" Владимир Скалдин.

"В Ембаево не хватает средств, чтобы самим отремонтировать огромное неухоженное здание. Наша задача - провести комплексные работы и сделать настоящий музей, жители села и администрация поддерживают нашу решимость и готовы помогать. Здание уникальное, с мусульманскими мотивами, производит большое впечатление", - рассказал он.

Объект является самым крупным каменным зданием в селе и самым большим каменным сооружением, который восстанавливается в рамках "Том Сойер Феста". В июне произведен осмотр здания, началось составление дефектной ведомости. В июле начнутся восстановительные работы.

"Средства гранта необходимы нам для приобретения материалов и привлечения узконаправленных экспертов, которые также участвуют в организации образовательных мероприятий в школе реставратора для взрослых и юных участников", - сообщил Владимир Скалдин.

Проведение реставрационной школы для жителей Тюмени и Ембаево предполагает 13 бесплатных образовательных мероприятий с привлечением региональных и федеральных экспертов и мастеров. Для расширения числа участников планируют организацию так называемых полезных суббот с экскурсиями, мастер-классами, лекциями.

Напомним, что защита проектов участников грантового конкурса форума УТРО проходит 4 и 5 июля. Из более пятисот заявок 76 принадлежат представителям Тюменской области.

Татьяна Ковалева