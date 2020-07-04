350 участников со всей России встретились на онлайн-площадках молодежного форума УТРО

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Около 350 человек участвуют в работе тюменских площадок форума молодежи УТРО- 2020, который открылся онлайн 3 июля. Молодые люди от 14 лет до 35 лет представляют десятки регионов страны, а экспертами выступают российские и иностранные специалисты.

О формировании патриотизма через действие, геополитической роли России, сохранении исторической памяти, международных гуманитарных проектах, а также возможности включения молодежи в реализацию национальных проектов говорят на площадке "Урал патриотичный".

"У нас очень интересная программа. Спикерами стали Геннадий Иванов и Артём Хуторской, представляющие движение "Бессмертный полк России"; известный спасатель-блогер Михаил Сафроненко; спецкорреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, эфир с которым посмотрели более двадцати тысяч человек. К сессии, посвященной военно-исторической реконструкции, подключились руководители клубов из Израиля, Италии, Беларуси, - рассказал директор регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Николай Савченко. - Ребятам, участвующим в работе площадок, мы показываем возможности для приложения своих сил. Предлагаем включиться в проекты спикеров, за каждым из которых стоит крупная общественная организация, либо рассказываем, как создать собственный проект и реализовать в своем регионе".

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Работа на площадке "Урал творческий" проходит по четырем направлениям: музыка, танец, театр и ораторское искусство. За прошедшие полтора дня мастер-класс по искусству перевоплощения участникам провел актер шоу Славы Полунина Андрей Климак, упражнения для работы с актером в онлайн представила директор Международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица" Марина Жабровец. Участники узнали о создании молодежных пространствах в Тюмени и о том, как сформировать лояльное комьюнити.

"Среди наших участников - режиссеры, актеры, танцоры, организаторы творческих событий. Аудитория была голодной до знаний, развлечений, общения, ребята задали экспертам много вопросов. Ну и развлекательные события - шуточный тир и палатка ясновидящей - пользовались большой популярностью. Завтра, кроме образовательных мероприятий, нас ждет показ итоговых работ, над которыми участники трудились в эти дни. Под руководством режиссеров творческие группы создавали подкаст, видео вербатим, музыкальный клип на гимн "Урала творческого" и танцевальный перформанс в ТикТок", - сообщила исполнительный директор фестивалей студенческого творчества молодежного театрального центра "Космос" Анастасия Егорова.

О позитивном настрое и откликах участников говорят тюменские организаторы форума УТРО. Молодые люди оценили выбор экспертов и отдельно отметили доступные объяснения спикеров, которые рассказывали об участии молодежи в национальных проектах.

"Онлайн форум - это немного необычно. С одной стороны удобно, так как сейчас я устраиваюсь на новую работу и приехать не смогла бы. С другой стороны, у меня бывают неполадки с интернетом, но это мелочи. Образовательная программа очень интересная. Нравится, что можно послушать единомышленников, задать им вопросы и есть обратная связь с ними", - сказала участница направления "Урал патриотичный" Надежда Томилова из Челябинской области.

Напомним, всего на форуме УТРО-2020 открыты 12 площадок. Они продолжат работу 5 июля, тогда же участники презентуют проекты, разработанные в предыдущие дни, поборются за гранты.

Татьяна Ковалева