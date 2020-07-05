Школа граффити в Боровском может открыться на грант форума УТРО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Организовать площадку для общения и реализации творческих проектов молодежи в поселке Боровский намерены авторы проекта, заявленного на грантовый конкурс форума УТРО-2020. Идея стоимостью около 350 тыс. рублей возникла по результатам проведенного исследования. По словам руководителя молодежной площадки "Третье место" Георгия Крупина, многие жители младше 30 лет предпочли проводить досуг в Тюмени, считая, что в Боровском для этого недостаточно возможностей.

"Площадка открыта для всех молодых боровчан, в рамках проекта она будет работать весной и летом. Мы организуем мероприятия сами и предоставим место для их проведения, - рассказал Георгий Крупин. - У ребят есть желание заниматься современными видами творчества, и мы планируем организовать школу граффити. Часть средств гранта пойдет на приглашение экспертов-преподавателей и оплату расходных материалов".

Предполагается, что занятия в школе смогут посетить до 20 учеников. Финансы понадобятся и для яркого открытия площадки. Организаторы намерены провести не меньше сорока мероприятий для боровчан.

"Выступление музыкальных коллективов, проектные сессии по развитию сельской среды, уроки живописи, выставки местных художников, выступление духового оркестра, спектакли молодежного театра. Со многими уже достигли договоренностей", - говорит Георгий Крупин.

Защита проектов грантового конкурса форума УТРО завершится 5 июля. Из 500 идей, представленных участниками, 76 принадлежат жителям Тюменской области.

Татьяна Ковалева