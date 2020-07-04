Мотоциклист и его пассажирка пострадали в аварии в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Мотоциклист и его пассажирка пострадали в аварии на перекрестке ул. 2-я Луговая и Иртышская в Тюмени 3 июля.

ДТП произошло в 23 часа 40 минут. Столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Toyota Corolla.

"По предварительным данным, мотоциклист не смог выбрать безопасную скорость. В результате столкновения пострадали 21-летний водитель мотоцикла и его 25-летняя пассажирка", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Согласно предварительным данным, у пассажирки диагностировали тяжелые травмы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Инна Пахомова