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На Ямале победителей конкурса грантов в сельском хозяйстве назовут в августе

Экономика, 08:34 08 июля 2020

www.yanao.ru

16 заявок от ямальских предприятий поступило в департаменте АПК на участие в конкурсе грантов от губернатора в сфере сельского хозяйства. Победителей назовут в середине августа, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Направления, по которым принимались конкурсные проекты, – оленеводство, рыболовство и аквакультура. Общая сумма грантовой поддержки в 2020 году составляет 45 млн рублей. Заявки представлены на различные суммы – от 1,6 млн до максимально возможных 15 млн рублей.

В течение десяти рабочих дней комиссия рассмотрит заявки на соответствие условиям конкурса и оценит их по ряду установленных критериев. Будут учитываться цели, на которые соискатель собирается направить грант, и время, в течение которого он ведет свою деятельность. Во внимание также будут приниматься размер собственных средств на реализацию проектов, количество создаваемых рабочих мест, их экономическая эффективность и значимость для населения.

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# АПК , грант , конкурс , Ямал

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