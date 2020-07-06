Рядовые Бессмертного полка: награда нашла ветерана трех войн спустя 23 года после Победы

фото из личного архива Владимира Кропчева фото из личного архива Владимира Кропчева

В семье Кропчевых хранится уникальный документ - конспект выступления "К 50-летию Советского государства". С этой рукописью на девяти страницах ветеран трех войн Василий Тихонович Неволин выступал в школах Тюмени, рассказывал о военных операциях, в которых он участвовал, о своих боевых товарищах.

"Неволин Василий Тихонович, мой дед, - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" житель Тюмени Владимир Кропчев, - родился в декабре 1897 года в селе Березовка Артинского района Свердловской области в семье крестьян. В мае 1916 года был досрочно призван в Российскую Императорскую армию и служил в 194 пехотном запасном полку Московского военного округа. Принимал участие в Первой мировой войне, где служил до сентября 1917 года. В конце марта 1919 года поступил добровольцем в Красную Армию и был зачислен в 262 полк 30-й дивизии. Принимал участие в боях за освобождение Тюмени и Сибири до самого Иркутска. В июне 1920 года был переведен в Иркутский караульный полк. В Красной Армии служил по 1922 год".

Когда началась Великая Отечественная война, Василию Неволину было 44 года, и в призыве на фронт добровольцем ему было отказано. Да и по работе дали бронь - машинно-тракторной станции нужны были хорошие специалисты. Но в январе 1942 года он был призван в РККА в Омск, где занимался подготовкой молодых призывников перед отправкой на фронт. А в декабре 1944 года его призвали и отправили на службу на 1-й Украинский фронт, которым командовал маршал Советского Союза Иван Семенович Конев. В это время войска фронта вели Сандомирско-Силезскую операцию. В результате обходного маневра и решительной атаки танков и пехоты советские войска овладели важным узлом коммуникаций и опорным узлом противника на реке Одер – города Оппельн. Разгромив 4-ю танковую и основные силы 17-й полевой армии группы "Центр" форсировали реку Одер и овладели плацдармом на ее левом берегу.

"24 января 1945 года шел 1313 день войны. В этот день Василий Неволин получил тяжелое ранение в кисть правой руки. Это и был его последний бой на войне, - рассказал Владимир Кропчев. - Все участники десанта были представлены к наградам. За этот бой мой дед был награжден орденом Красной Звезды. Но награда ему не была вручена, так как он был отправлен в госпиталь, где лечился до осени 1945 года. Затем он вернулся домой и продолжил работу".

На одной из встреч со школьниками Василия Тихоновича спросили: "Дедушка, Вы столько лет воевали, были ранены. Как так вышло, что у Вас только медали и ни одного ордена?" На что ветеран ответил, что воевали не за ордена, а за Родину и добавил, что за последний бой при форсировании реки Одер, он был представлен к ордену "Красная Звезда", но не получил его, так как был ранен и отправлен в госпиталь.

На этой встрече со школьниками присутствовал корреспондент газеты "Советская Россия", который предложил помощь в поиске награды.

И свершилось, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1968 года Неволин Василий Тихонович был награжден орденом Красной Звезды за № 3617900. Орденская книжка №237988 была подписана Секретарем Президиума Верховного Совета СССР Георгадзе 8 августа 1968 года.

"А что было бы, если бы школьник не задал вопрос о награде? Да ничего, так как действительно воевали не за ордена, а за победу, за Родину, - рассуждает внук ветерана Владимир Кропчев. – Мой дед был участником трех войн и на каждой защищал свою Родину. Его историю сегодня знают все четверо детей, 13 внуков, 21 правнук, 31 праправнук".

Спецпроект "Рядовые Бессмертного полка" будет пополняться воспоминаниями детей, внуков и правнуков Победителей на протяжении всего года. Рассказать о своем герое может каждый – достаточно прислать на электронную почту: 75@t-l.ru фотографию и имя фронтовика, сведения об имеющихся наградах.

Борис Олейник