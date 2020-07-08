Семинар об экспорте в Китай для тюменских айтишников и инноваторов пройдет онлайн

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Онлайн-семинар для инновационных и IT-компаний Тюменской области проведет китайско-российская Ассоциация молодых предпринимателей и Xi'an Lide Jiahua Business Consulting Co., Ltd. 10 июля, начало - в 11 часов, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Участники обсудят особенности экспорта в Китай: возможности, алгоритмы преодоления препятствий; товары из Китая - оптимальные поставки для бизнеса; возможности Парка высоких технологий и инноваций "Шелковый путь" как эффективной площадки для взаимодействия с китайским рынком; деловой туризм: организация эффективных бизнес-миссий для B2B-встреч с китайскими партнерами, знакомством с рынком и культурой Китая; участие в промышленных выставках Китая.

Спикерами станет заместитель генерального директора представительства технопарка "Шелковый путь" в Санкт-Петербурге Антон Жуков и менеджер по работе с иностранными резидентами Xi'an Lide Jiahua Business Consulting Co., Ltd в г. Сиань, Китай по телемосту Яна Кузнецова.

Семинар бесплатный, необходима предварительная регистрация по e mail:DemidenkoYaYu@72to.ru.

Ссылка на онлайн-мероприятие будет направлена заявителю ответным письмом. Мероприятие проходит при содействии департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Китайско-российская Ассоциация молодых предпринимателей была учреждена в ноябре 2015 года для содействия развитию предпринимательства среди российско-китайской молодежи, а также введения инноваций, соответствующих новым вызовам международного сотрудничества между Китаем и Россией, предоставления необходимой помощи предпринимателям из России и Китая. Российский офис находится в Санкт-Петербурге, китайский - в г. Сиань.