Почти 60 тысяч тонн кормов заготовят летом сладковские аграрии

| Фото: администрация Сладковского района ВКонтакте | Фото: администрация Сладковского района ВКонтакте

Более 3,6 тыс. тонн сенажа заготовил сельхозкооператив "Таволжан" летом 2020 года. Это 14% от потребности предприятия, сообщает администрация Сладковского района.

Всего сладковские аграрии намерены заготовить в этом году более 10,7 тыс. тонн сена, около 28,8 тыс. тонн сенажа и 18,333 тыс. тонн силоса. Сегодня все хозяйства района приступили к заготовке грубых кормов, механизаторы собрали 2 тыс. тонн сена – это 19 % от запланированного объема.

Как отмечают на сельхозпредриятиях, травостой по сравнению с предыдущим годом слабее, но ждать, когда нарастет зеленая масса, хозяйства района не стали. Важно, чтобы корма были качественными, а сейчас травы находятся именно в такой фазе, когда в них содержится максимум питательных веществ.