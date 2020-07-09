Выборы депутатов в сельские думы пройдут в Юргинском районе

| Фото: ИИЦ "Призыв" | Фото: ИИЦ "Призыв"

Депутатов сельских дум изберут в единый день голосования, 13 сентября в Юргинском районе. Выдвижение кандидатов уже началось.

Как сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Юргинского района Татьяна Подвальных, будет замещено 82 мандата в 10 сельских поселениях.

Процесс выдвижения кандидатов идет и продлится до 24 июля. Первыми 15 представителей для участия в выборах выдвинуло отделение ЛДПР. Начата проверка представленных документов.

"Выборы состоятся путем тайного голосования. В Юргинском районе на 1 июля зарегистрированы 8 тыс. 820 избирателей. Голосовать они будут по своим округам, выбирая не менее чем из двух кандидатов", - отметила Татьяна Подвальных.

По словам председателя юргинской ТИК, после подведения итогов голосования и формирования дум сельских поселений, каждая из них будет делегировать по два депутата в районную думу.

Ирина Кургузова