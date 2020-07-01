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Завершается ремонт автодороги Шадринск - Ялуторовск

Экономика, 18:05 13 июля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Шесть с половиной километров дороги Шадринск - Ялуторовск отремонтировали в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Работы проходили на 120-м и 130-м км дороги на территории Исетского района. Последние работы по планировке откосов и полотна насыпей завершатся в ближайшие дни.

Всего в 2020 году в тюменской агломерации по нацпроекту отремонтировано более 27 километров региональных дорог, работы проходили в Нижнетавдинском и Исетском районах.

71 дорожный объект на территории Тюменской области отремонтирован в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по итогам первого летнего месяца.

Работы на еще 33 объектах продолжаются, по оставшимся 102 объектам идут подготовительные работы.

Всего в 2020 году по нацпроекту будет отремонтировано 206 объектов общей протяженностью 176,42 км.

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог

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