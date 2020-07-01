Трех пьяных водителей такси задержали инспекторы ДПС в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяного водителя такси, управлявшего "Ладой", задержали инспекторы ДПС в ходе рейда по безопасности перевозок пассажиров, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

До этого 29-летнего тюменца уже дважды привлекали к ответственности за нетрезвое вождение, теперь его ждет уголовная ответственность по статье 264.1.

Всего наряды ДПС в рамках мероприятия проверили около 600 автомобилей такси и выявили 173 нарушения: переоборудование автомобилей без соответствующих разрешений, езда без ремней безопасности, неуплата штрафов, нарушение тонировки, отсутствие полиса ОСАГО, отсутствие отметки медика в путевой документации.

Четыре автомобиля такси арестованы судебными приставами за долги. Еще в одном случае водитель такси нарушил правила перевозки детей.

Еще двое водителей с признаками опьянения отказались пройти медицинское освидетельствование и были привлечены к административной ответственности. Их автомобили эвакуированы на специализированную стоянку.

Четыре водителя-иностранца, нарушившие правила пребывания в РФ, привлечены к административной ответственности: у уроженцев Таджикистана не было разрешения на работу.