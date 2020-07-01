Сбербанк в Тюмени запустил сервис POS-кредитования в розничных магазинах

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Сервис POS-кредитования в рамках программы "Покупай со Сбербанком" запустил Сбербанк в Тюмени на территории обслуживания. Данный сервис позволяет торговым точкам выдавать кредиты или рассрочку клиентам Сбербанка на определенные виды товаров посредством платежных терминалов эквайринга.

Клиентам для оформления кредита или рассрочки в торговой точке, которая подключена к программе "Покупай со Сбербанком", необходимо сообщить о своем желании на кассе. Для этого потребуется банковская карта Сбербанка и подключенная услуга "Мобильный банк". Покупателю необходимо ввести ПИН-код в платежном терминале для безналичной оплаты, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку и подтвердить согласие с условиями одобренного кредита.

"Мы повышаем доступность финансовых сервисов. Оформление кредитов становится таким же быстрым и легким, как и привычная оплата банковской картой. Клиентам Сбербанка становится возможным получить кредит или рассрочку непосредственно на кассе магазина. Весь процесс оформления займет не более пяти минут. При выдаче кредита не требуется участие сотрудника банка и отсутствуют бумажные документы, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. – Торговые точки с помощью сервиса POS-кредитования получают возможность увеличить товарооборот, благодаря привлечению большего количества покупателей".

Стать партнером программы "Покупай со Сбербанком" и подключить сервис POS-кредитования представители бизнеса могут с помощью заявки на сайте. Есть два варианта реализации сервиса: стандартный кредит, когда проценты выплачивает покупатель товара, и кредит без переплат, так называемая рассрочка, - покупатель не переплачивает за товар, это делает за него магазин.