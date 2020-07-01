Большинство работ по обустройству дорог в Плеханово завершат к концу 2020 года

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Третий год продолжается укладка дорожного полотна в районе Плеханово (ул. Анатолия Секисова – ул. Григория Буракова). Это один из самых масштабных и значимых проектов, сообщает администрация Тюмени.

Земельные участки под жилищное строительство в районе получили многодетные семьи. Все дороги спроектированы с учетом подъезда к жилым домам с выездом на окружную дорогу, чтобы новоселам было комфортно обустраивать свою территорию.

При этом, помимо строительства проезжей части, специалисты занимаются устройством системы водоотведения открытого типа, прокладкой кабельной канализации связи, пешеходных тротуаров, велодорожек, наружного освещения, установкой перильных ограждений и автопавильонов для общественного транспорта.

Всего будет проложено 3,27 км дорожного покрытия. Основной объем работ планируется завершить до конца года. Окончательный срок строительства – 2021 год.