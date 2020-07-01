Строительство улиц и ремонт дорог ведется в Преображенском и Ямальском-2

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Новые дороги появятся по ул. Андрея Бушуева и Ямбургскому проезду в Тюмени в 2020 году. Здесь предусмотрено переустройство инженерных сетей, ливневой канализации, строительство автомобильных дорог, тротуаров и наружного освещения.

Ход работ оценили глава города Руслан Кухарук, директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов, директор дирекции автомобильных дорог и мостов Александр Иваницкий, сообщает администрация города.

В районе проходит ремонт улиц в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Так, по улицам Губернской и Александра Протозанова работает техника.

"С просьбой отремонтировать данные участки дорог обращались жители, проживающие со стороны частного сектора и в многоэтажных домах. Благодаря нацпроекту уже в этом году удалось приступить к ремонту. При разработке проектной документации все пожелания тюменцев были учтены. Здесь появятся карманы для разворота, островки безопасности и пешеходные переходы. Уверен, в скором будущем жители оценят все изменения", – сказал Руслан Кухарук.

Отметим, в этом году дорожный нацпроект уже реализован на 30%. Всего в проект включено 26 объектов общей протяженностью почти 25 километров.