  • 17 июля 202017.07.2020пятница
  • USD71,2310
    EUR81,2318
  • В Тюмени 28..30 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Строительство улиц и ремонт дорог ведется в Преображенском и Ямальском-2

Экономика, 11:40 17 июля 2020

портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Новые дороги появятся по ул. Андрея Бушуева и Ямбургскому проезду в Тюмени в 2020 году. Здесь предусмотрено переустройство инженерных сетей, ливневой канализации, строительство автомобильных дорог, тротуаров и наружного освещения.

Ход работ оценили глава города Руслан Кухарук, директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов, директор дирекции автомобильных дорог и мостов Александр Иваницкий, сообщает администрация города.

В районе проходит ремонт улиц в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Так, по улицам Губернской и Александра Протозанова работает техника.

"С просьбой отремонтировать данные участки дорог обращались жители, проживающие со стороны частного сектора и в многоэтажных домах. Благодаря нацпроекту уже в этом году удалось приступить к ремонту. При разработке проектной документации все пожелания тюменцев были учтены. Здесь появятся карманы для разворота, островки безопасности и пешеходные переходы. Уверен, в скором будущем жители оценят все изменения", – сказал Руслан Кухарук.

Отметим, в этом году дорожный нацпроект уже реализован на 30%. Всего в проект включено 26 объектов общей протяженностью почти 25 километров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ремонт улиц , строительство дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:19 17.07.2020Полторы тысячи тонн рыбы вырастили в хозяйствах Тюменской области за полгода
12:57 17.07.2020Предприятия Тюменской области повышают производительность труда
11:40 17.07.2020Строительство улиц и ремонт дорог ведется в Преображенском и Ямальском-2
10:34 17.07.2020Клиенты ВТБ оформили онлайн-ипотеку на сумму более двух миллиардов рублей