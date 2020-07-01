Строительство дорог в Ново-Патрушево и Восточном -2 ведут в Тюмени

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Новые дороги появятся в жилом районе Ново-Патрушево в границах улиц Александра Митинского, Павла Шарова и Монтажников (от ул. Федюнинского до границы города). Улицы являются основными транспортными каналами района, сообщает администрация города.

Главное предназначение этих улиц– связать Ново-Патрушево с областным центром. 2020 год – стартовый для этой площадки. Сейчас специалисты устраивают ливневую канализацию и проводят инженерные сети. Полное преображение дорог с широкой пешеходной зоной, проезжей частью и велодорожками планируется завершить в 2021 году.

Долгожданный ремонт дороги начался в микрорайоне Восточный-2 по ул. Энергостроителей. Здесь болотистая местность, и жители часто жаловались на подтопление территории, поэтому в первую очередь специалисты выполнили устройство ливневой канализации, призванной окончательно решить эту проблему. Сейчас идет устройство дорожной "одежды". Здесь предусмотрено освещение, пешеходные и велодорожки, большой объем парковочных мест, ведь рядом расположены многоэтажные дома, спортивные учреждения, строится детский сад.

Всего проект в Восточный-2 включает строительство нескольких дорог: на улицах Словцова, Бажова, Станционной, Энергостроителей, Таллинской, Боровской, Космонавтов, Путейцев, бульвара Б. Щербины, проезда вдоль рынка "Восточный", а также проездов в сам микрорайон.

"Тюменцы ждут появления новых дорог и в существующей застройке, которая давно нуждается в обновлении, и в новых микрорайонах, где активно ведется жилищное строительство. Инфраструктура любого населенного пункта напрямую связана с модернизацией дорожного покрытия. Поэтому наряду со строительством жилых домов, объектов социальной сферы ведется и прокладывание современной улично-дорожной сети, включающей в себя ровные дороги, наружное освещение, пешеходные и велодорожки. При строительстве используется комплексный подход с устройством необходимых инженерных сетей, систем водоотведения и обязательно с учетом пожеланий самих жителей. В этом году у нас большой фронт работы – общий объем, который предстоит сделать по строительству, реконструкции и ремонту дорог, составляет около 80 километров. По многим объектам подрядные организации идут с опережением графика", – отметил глава Тюмени Руслан Кухарук, который оценил ход работ.

В 2020 году продолжаются работы по реконструкции транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д "Москва-Владивосток" с ул. Мельникайте; по ул. Мельникайте – на участке от р. Туры до ул. Дружбы; устройство ливневой канализации в микрорайоне Тура.