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Нападающий "Рубина" подписал просмотровый контракт с минским "Динамо"

Спорт, 11:11 18 июля 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Нападающий "Рубина" Роман Горбунов подписал просмотровый контракт с командой КХЛ – минским "Динамо", сообщает пресс-служба тюменского хоккейного клуба.

За "Рубин" воспитанник нижегородской школы выступал в прошлом сезоне, набрав 34 очка по системе "гол+пас" в 58 матчах регулярного чемпионата и плей-офф ВХЛ.

В позапрошлом сезоне Роман Горбунов хорошо проявил себя в чемпионате Белоруссии в составе солигорского "Шахтера".

"Мы всегда говорили, что не станем препятствовать развитию своих игроков. Если у человека есть желание прогрессировать, он востребован в КХЛ, то мы относимся к этому с пониманием. Мечту молодых хоккеистов нельзя разрушать", - отметил генеральный менеджер "Рубина" Николай Бабенко.

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# Рубин , хоккей

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