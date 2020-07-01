Нападающий "Рубина" подписал просмотровый контракт с минским "Динамо"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Нападающий "Рубина" Роман Горбунов подписал просмотровый контракт с командой КХЛ – минским "Динамо", сообщает пресс-служба тюменского хоккейного клуба.

За "Рубин" воспитанник нижегородской школы выступал в прошлом сезоне, набрав 34 очка по системе "гол+пас" в 58 матчах регулярного чемпионата и плей-офф ВХЛ.

В позапрошлом сезоне Роман Горбунов хорошо проявил себя в чемпионате Белоруссии в составе солигорского "Шахтера".

"Мы всегда говорили, что не станем препятствовать развитию своих игроков. Если у человека есть желание прогрессировать, он востребован в КХЛ, то мы относимся к этому с пониманием. Мечту молодых хоккеистов нельзя разрушать", - отметил генеральный менеджер "Рубина" Николай Бабенко.