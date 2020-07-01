Хоккеисты "Рубина" провели двухстороннюю игру

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тренировку в формате двухсторонней игры провели хоккеисты тюменского "Рубина". Сильнее оказались "белые", одолевшие черных со счетом 1:0, сообщает пресс-служба клуба.

Автором гола стал нападающий Семен Иванов. В игре приняли участие, вратари - Егор Назаров, Алексей Артамкин и Георгий Анаркулов. На площадку рубиновцы выходили в следующих сочетаниях.

"Получилась хорошая проверка сил под нагрузкой после тренировочной недели. Единственная шайба была заброшена в концовке первой части "двухсторонки". Такие игры являются частью подготовительного процесса", - отметил наставник сибирского клуба Алексей Исаков.