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Хоккеисты "Рубина" провели двухстороннюю игру

Спорт, 15:59 18 июля 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тренировку в формате двухсторонней игры провели хоккеисты тюменского "Рубина". Сильнее оказались "белые", одолевшие черных со счетом 1:0, сообщает пресс-служба клуба.

Автором гола стал нападающий Семен Иванов. В игре приняли участие, вратари - Егор Назаров, Алексей Артамкин и Георгий Анаркулов. На площадку рубиновцы выходили в следующих сочетаниях.

"Получилась хорошая проверка сил под нагрузкой после тренировочной недели. Единственная шайба была заброшена в концовке первой части "двухсторонки". Такие игры являются частью подготовительного процесса", - отметил наставник сибирского клуба Алексей Исаков.

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# Рубин , хоккей

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