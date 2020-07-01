Для школьников Нижнетавдинского района провели мастер-класс по воркауту

| Фото: www.ntavda.admtyumen.ru/ | Фото: www.ntavda.admtyumen.ru/

Культуру уличного спорта презентуют воспитанникам лагеря с дневным пребыванием детей "Олимпийский городок" в Нижнетавдинском районе, сообщает администрация муниципалитета.

Мастер-класс по воркауту провел для ребят инструктор спортивной школы Дмитрий Куимов. Он продемонстрировал несколько несложных, но интересных сетов на брусьях и турнике. Многие из школьников попробовали их повторить и неплохо справились с упражнениями.

Добавим, что Дмитрий Куимов имеет большой опыт участия в различных Street Workout фестивалях Тюмени и стремится увлечь этим видом спорта нижнетавдинскую молодежь.