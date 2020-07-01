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В Юргинском районе увеличили поголовье племенного хозяйства

Экономика, 14:26 22 июля 2020

Информационно-издательский центр «Призыв» | Фото: Информационно-издательский центр «Призыв»

150 абердинов завезли на ферму ООО "Согласие" в структурное подразделение "Лабино" в Юргинском районе. Животные проходят карантин, сообщает Информационно-издательский центр "Призыв".

"В 2018 году в хозяйство завезли 159 телок и пять бычков. В мае нынешнего года численность стада составляла почти 400 голов. В конце весны начался отел, за два месяца на свет появились чуть больше 300 телят. На сегодня с учетом прибывших на площадке содержим 830 голов, – говорит зоотехник сельхозпредприятия Татьяна Сухова.

Абердин-ангусы неприхотливы, отмечают специалисты отрасли, до наступления холодов они будут пастись в лугах в электропастухах.

В хозяйстве идет заготовка кормов. В "Лабино" заложили на хранение более 500 тонн сенажа, спрессовали больше 600 тюков сена. Кормов требуется много – только сена понадобится по 30 килограммов в день на одно животное, отмечают зоотехники.

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# абердины , ООО Согласие , Юргинский район

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