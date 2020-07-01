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Газпром нефть и Shell запускают проект на Гыданском полуострове

Экономика, 17:32 22 июля 2020

фото "Газпром нефти"

Совместное предприятие для изучения и разработки Лескинского и Пухуцяяхского участков на полуострове Гыдан создадут "Газпром нефть" и концерн "Shell", сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Оно нацелено на объединение ресурсов и компетенций в освоении крупного перспективного поискового кластера. Из-за удаленности его активы мало изучены. Лескинский участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Он занимает более 3 тыс. км, ресурсы углеводородов здесь могут превышать 100 млн тонн нефтяного эквивалента. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский участок занимает более 800 кв км. Его ресурсы оценивают почти в 35 млн тонн н.э.

На обоих активах завершена 2D-сейсморазведка. До конца 2020 года на Лескинском участке начнут бурить первую поисковую скважину. Данные с нее позволят уточнить геологическую концепцию и сформировать план дальнейшего развития проекта. Оператором геологоразведочных работ на первом этапе изучения Лескинского и Пухуцяяхского участков выступает "Газпромнефть-ГЕО".

По словам заместителя генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадима Яковлева, изучение участков на Гыдане - одна из стратегических ставок "Газпром нефти". На полуострове может появиться новая крупная углеводородная провинция.

"Также для нас важно, что мы продолжаем проект совместно с давним партнером — концерном "Shell", с которым объединим опыт и технологическую экспертизу для изучения Гыдана и подготовки к освоению этих территорий", - отметил Вадим Яковлев.

Важность сотрудничества подчеркнул и председатель концерна "Shell" в России Седерик Кремерс.

"Россия является страной стратегического интереса для "Shell". Я ожидаю, что объединение сильных сторон наших компаний обеспечит успешную реализацию проекта на Гыдане", - сказал он.

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# добыча полезных ископаемых , сотрудничество , Ямал

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