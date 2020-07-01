План по заготовке сена в Викуловском районе почти выполнен

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95% плана заготовки сена и 55% сенажа выполнили в Викуловском районе.

Как сообщил ведущий специалист районного управления сельского хозяйства Анатолий Парыгин, пять предприятий выполнили план по сену полностью. Сенажом полностью себя обеспечили "Радиус-Агро" и ИП Полуянов. В последнем хозяйстве - на 130%.

На неделе к заготовке сенажа приступают ИП Аскаров и ИП Михайловское. В конце июля к ним присоединится ООО "Нива".

Также продолжается подготовка паров под урожай следующего года. Растениеводческое предприятие "Экос" приступило к обмолоту многолетних трав. Остальные хозяйства готовят планы по уборке с расчетами будущего баланса урожая, производительности комбайнов и площадей для приема зерна.

Евгения Шевцова